Weihnachtsbäume im Wandel: Neuer Trend? „Einige Bäume verkaufen wir schon um den ersten Advent herum“

Christbaumbauern müssen sich umstellen. Gründe sind der Klimawandel, der Mindestlohn – und geändertes Kaufverhalten. Die Tipps, wie der Baum länger hält, sind dagegen unverändert.
Ein schöner grüner Weihnachtsbaum gehört für viele immer noch zum Weihnachtsfest dazu. Aber wie ist das im Zeichen des Klimawandels? Macht der den Christbaumbauern zu schaffen? Gibt es neue Trends? Und: Wie bleibt der Baum länger frisch? Wir haben dazu mit Jürgen Stirm aus Rielingshausen gesprochen. Schon vor 56 Jahren haben die Stirms einen ehemaligen Acker in eine Christbaumplantage umgewandelt und 10.000 junge Nadelbäume gepflanzt.