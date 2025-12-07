Reinhard Kubens holt „Weihnachtliches Handwerk aus dem Erzgebirge“ in seine Heimat. Er sagt: „Man erfährt Dinge, die man bisher nicht gewusst hat.“
Ein Raum voller Räuchermännchen – dieses Bild ging Reinhard Kubens durch den Kopf, als er sich vor Monaten Gedanken zur Weihnachtsausstellung im Etterhof gemacht hat, einem Kleinod im Herzen Hemmingens. Die Holzfiguren kennt der Vorsitzende des Ortsgeschichtlichen Vereins aus der Kindheit: Seine Großmutter hat Räuchermännchen gehabt, „und wenn wir brav waren, hat sie sie angezündet“, erzählt Kubens. Er findet, Räuchermännchen sprächen viele Menschen an, weshalb er jenen einen Bühne geben wollte.