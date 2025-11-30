Leonberg, Rutesheim, Friolzheim, Flacht oder Hemmingen: Zahlreiche Adventsmärkte luden ein zum Bummeln und Genießen. Rockiges gab es auch. Wir haben uns umgesehen.
Besinnlichkeit im kleinen Kreis im Kerzenschein? Die gab und gibt es sicher auch zum ersten Advent. Aber in und um Leonberg war zum Start in die Adventszeit auch jede Menge geboten für alle, die unter die Leute kommen und sich in geselliger Runde auf Weihnachten einstimmen lassen wollten. Nicht nur Weihnachtsmärkte und Glühweinduft lockten in die Kommunen. Ein kleiner Überblick über das reichhaltige Angebot vom Wochenende, wo das erste Kerzlein auf Adventskränzen angezündet wurde.