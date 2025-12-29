Heiligabend 2025 hat alle Streaming-Rekorde gebrochen - und mittendrin das ewige Duell: Mariah Carey gegen Wham! Während "All I Want For Christmas Is You" bei den Abrufen triumphiert, holt sich "Last Christmas" erneut die Chart-Krone.

Wenn Deutschland am Heiligabend die Geschenke auspackt, läuft im Hintergrund zuverlässig derselbe Soundtrack. Auch 2025 liefern sich Mariah Carey (56) und Wham! ihr legendäres Kopf-an-Kopf-Rennen um die musikalische Weihnachtskrone - mit einem überraschenden Ergebnis: Beide gewinnen, nur eben in unterschiedlichen Disziplinen.

Nach repräsentativen Daten von GfK Entertainment wurden am 24. Dezember in Deutschland über 950 Millionen Musik-Streams gezählt. Ein neuer Rekord, der das Vorjahr um satte 23 Millionen Abrufe übertrifft. Mittendrin im festlichen Streaming-Rausch: Mariah Carey mit ihrem Dauerbrenner "All I Want For Christmas Is You". Der Song kam allein an Heiligabend auf 6,78 Millionen Streams - mehr als je zuvor an einem einzigen Tag.

Doch George Michaels (1963-2016) unsterbliches Vermächtnis schlägt zurück. "Last Christmas" wurde am selben Tag 6,47 Millionen Mal abgerufen und sichert sich dennoch Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts der Woche 52. Carey muss sich mit dem zweiten Rang begnügen, gefolgt von Brenda Lee mit "Rockin' Around The Christmas Tree" auf Platz drei. Das Fazit des Weihnachtsduells 2025: Mariah gewinnt das Streaming-Rennen, Wham! holt die Chart-Krone.

Traurige Ehre für Chris Rea

Bewegung gibt es auch in den hinteren Rängen der Charts - aus einem traurigen Anlass. Der kurz vor Weihnachten verstorbene Sänger Chris Rea (1951-2025) klettert mit "Driving Home For Christmas" von Platz 14 auf Rang sechs. Eine posthume Würdigung für einen weiteren Klassiker, der zum festen Inventar der Festtage gehört.

Insgesamt bestehen die Top 100 fast vollständig aus Weihnachtsmusik: Stolze 90 Festtagstitel haben es in die Liste geschafft. Neueinsteiger sind unter anderem Perry Como mit "The Twelve Days Of Christmas" auf Platz 69 sowie Wincent Weiss mit "Jeden Tag Weihnachten" auf Rang 70.

Michael Bublé regiert die Album-Charts

Auch bei den Alben dominiert das Fest der Liebe. Michael Bublé steht mit "Christmas" bereits zum sechsten Mal an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts. Dahinter reihen sich weitere Weihnachtsklassiker ein: "Merry Christmas" von Mariah Carey landet auf Platz drei, "Everyday Is Christmas" von Sia auf Rang vier.

Für frischen Wind zwischen all den Evergreens sorgt Newcomerin ZAH1DE. Die Künstlerin schiebt sich mit "Pretty Privilege" als höchste Neueinsteigerin zwischen die festlichen Dauerbrenner - ein kleiner Lichtblick für alle, die auch zwischen den Jahren etwas Abwechslung suchen.