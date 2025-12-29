Heiligabend 2025 hat alle Streaming-Rekorde gebrochen - und mittendrin das ewige Duell: Mariah Carey gegen Wham! Während "All I Want For Christmas Is You" bei den Abrufen triumphiert, holt sich "Last Christmas" erneut die Chart-Krone.
Wenn Deutschland am Heiligabend die Geschenke auspackt, läuft im Hintergrund zuverlässig derselbe Soundtrack. Auch 2025 liefern sich Mariah Carey (56) und Wham! ihr legendäres Kopf-an-Kopf-Rennen um die musikalische Weihnachtskrone - mit einem überraschenden Ergebnis: Beide gewinnen, nur eben in unterschiedlichen Disziplinen.