Weihnachtlicher Besuch Äffle und Pferdle verbreiten Weihnachtsstimmung in Stuttgart

Von Rebecca Anna Fritzsche 15. Dezember 2018 - 17:17 Uhr

Das Äffle und das Pferdle posieren in weihnachtlichen Kostümen vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wenn das Äffle und das Pferdle am Straßenrand stehen und winken, dann kann man schon mal anhalten und ein schnelles Foto schießen. Das dachten sich viele Autofahrer, die am Samstag Nachmittag durch die Stadt fuhren.

Stuttgart - Das Äffle und das Pferdle, ersteres verkleidet als Engel mit weißem Kleid, Flügelchen und Heiligenschein, zweiteres ausgestattet als Weihnachtsmann mit roter Jacke und Zipfelmütze, winkten den Autofahrern und Passanten zu. Eingeladen waren sie von der Touristeninformation an der Königstraße, dem i-Punkt.

Mehr zum Thema

„Die beiden sind einfach ein Stück Heimat für viele Leute“, erklärt Sonja Blickle, die Leiterin des i-Punkts, die Idee, Äffle und Pferdle zur langen Einkaufsnacht in der City einzuladen. Und das stimmt: wo die beiden hingehen, gibt es eine kleine Menschenansammlung, die Leute zücken gleich das Smartphone, um Fotos zu machen, oder stellen sich gleich neben die beiden Charaktere, um selbst ein Erinnerungsfoto zu haben.

Auch japanische Touristen sind begeistert

Und das gilt für Alt und Jung gleichermaßen: während die Umstehenden noch gerührt „aaaaaahhhhh“ rufen, weil ein kleines Mädchen zuerst schüchtern ist, dann sowohl Äffle wie auch Pferdle herzlich umarmt, kommt als nächster ein Mann nach vorne und ruft: „Ich will auch!“ Dem Kindesalter ist er, gemessen am Weißanteil in seinem Schnauzbart, längst entwachsen. Da machen auch die japanischen Touristen schnell noch ein Foto.

Das Äffle-und-Pferdle-Sortiment im i-Punkt ist zwar das ganze Jahr über ein Renner, besonders aber eben zu Weihnachten. „Am liebsten kaufen die Leute die Kaffeetassen, die Vesperbrettchen und Müslischüsseln als Geschenk“, verrät Sonja Blickle.