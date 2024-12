Perfektes Wetter – trocken, aber kalt – stimmungsvolle Beleuchtung auf dem Burgplatz, Glühwein, heißer Honigwein, Weihnachtslieder, kleine Geschenke, Tänze und eine Feuershow. Zum dritten Mal fand am Freitagabend in der Schillerstadt die Aktion „Marbach wärmt“ statt.

18.-Jahrhundert-Fest nächstes Jahr

Das beliebteste Fotomotiv, erzählt Andrea Hahn vom Citymanagement, waren die Gewandeten vom 18.-Jahrhundert-Fest, die sich an einer offenen Feuerstelle wärmten und aßen. „Das war toll, weil wir so auch gut auf das 18. Jahrhundert-Fest hinweisen konnten“, freut sich Andrea Hahn. Das soll nach längerer Pause am 3. und 4. Mai 2025 stattfinden.

Bei der Feuershow der Gruppe Halligallipicadelli des Jugendtreffs Bissingen flogen die Funken. Foto: Avanti//Ralf Poller

Sehr beliebt war auch das Leiterspiel, das vom Jugendhaus bereitgestellt und von einer Mitarbeiterin betreut wurde. Das Prinzip ist simpel. An einer Leiter hängen Töpfe. Sie werden nach oben hin kleiner und aus einer gewissen Entfernung muss man dann Pinsel in die Eimer werfen.

Irische Tänze

Beim Bühnenprogramm war das Highlight der Auftritt von Anna Kolb-Kubis. Sie hatte schon im Vorjahr den Abend bereichert und zeigte erneut temperamentvolle irische Tänze mit weihnachtlichen Anklängen. Und natürlich durfte auch heuer das offene Adventssingen mit Sarah Neumann nicht fehlen.