Weihnachtsdeko: Darf man vor Totensonntag beginnen?

Gibt es ein Verbot für Weihnachtsdekoration vor dem Totensonntag?

In Deutschland gibt es keine gesetzliche Regelung, die das Schmücken vor dem Totensonntag untersagt. Der Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag genannt, findet am letzten Sonntag vor dem ersten Advent statt und ist ein stiller Feiertag, der dem Gedenken an Verstorbene gewidmet ist. Dieses Jahr fällt der Totensonntag auf den 24. November.