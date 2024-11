Was wäre Weihnachten ohne ihn, den Weihnachtsbaum? Wo, wenn nicht unterm Tannenbaum würde das Christkind sonst die liebevoll ausgewählten Geschenke ablegen? Er ist das Herzstück vieler Wohnungen und Häuser zur Weihnachtszeit und bringt buchstäblich Glanz in jede Hütte. Trotz inzwischen mannigfaltiger Angebote an Kunststoffexemplaren gibt es für viele Weihnachtsfans keine Alternative zum Tannenbaum mit Harzgeruch und Nadelduft.

Die meisten achten bei dessen Wahl aber auf Nachhaltigkeit und eine Herkunft aus Deutschland – besser noch aus der Region. Wer mag, macht den Kauf des Weihnachtsbaums zum Event. In der Region Stuttgart gibt es einige Baumschulen und Familienbetriebe, die in ihren Kulturen dazu einladen, den Weihnachtsbaum selbst zu schlagen. Glühwein- und Punschausschank inklusive.

Albtanne – Weihnachtsbäume aus Bad Urach

Weihnachtsbäume der Marke „echt Bio“ bekommt man bei der Baumschule Albtanne zwischen Bad Urach und Römerstein .

Aus mehr als zehn verschiedenen Sorten kann bei „Albtanne-Kultur“ in der Nähe von Bad Urach der Traumbaum ausgesucht werden.

Wer selbst Hand anlegen möchte, kann das bei einer Auswahl von Bäumen ab zwei Metern tun. Vor Ort gibt es eine Säge und das auserwählte Nadelgehölz wird transportsicher verpackt. Auch eine große Auswahl frisch gesägter Nordmanntannen aller Größen aus der Partnerkultur Sax aus Albstadt können für die gute Stube ausgesucht werden.

An den Verkaufstagen - an allen Adventswochenenden, Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr - kann man sich mit Grillwurst oder Veggi-Burger sowie einem Becher Punsch oder Glühwein stärken.

Da geht es lang: Christbaumkultur Bad Urach-Hengen, Richtung Böhringen. Befestigte Zufahrt ist auf Höhe des Firmensitzes von Magura über die Landesstraße 245 ausgeschildert.

Tipp: Am Wanderparkplatz P 33 an der L 245 bei den großen Linden gegenüber von Magura parken und rund 600 Meter zu Fuß zur „Albtanne-Kultur“ wandern. Der ausgewählte Baum wird dann kostenlos zum Parkplatz transportiert.

Näheres auch unter Telefon: 0160/3640597 sowie auf der Webseite von Albtanne.

Weihnachtsbäume vom Lindenhof Cleebronn

Sich einen frisch geschlagenen Christbaum vor Ort auswählen oder gleich selbst zur Säge greifen, kann man beim Lindenhof in Cleebronn. Gerne darf daraus ein Familien- oder Kundenevent gemacht werden. Eigens dafür kann die Gutschein-Aktion des Lindenhof genutzt werden.

Hofverkauf vom 30. November bis zum 23. Dezember von 9 bis 18 Uhr, täglich frisch geschlagene Bäume. Selberschlagen der Bäume ist am zweiten und dritten Advents-Wochenende mit Bewirtung am Lindenhof möglich!

Da geht es lang: Mehr Infos auf der Webseite des Lindenhof in Cleebronn.

Weihnachtsbaumparadies in Löchgau-Weißenhof

Der Familienbetrieb gehört zum Christbaumverband Baden-Württemberg. Zum Weihnachtsfest findet man im Weihnachtsbaumparadies in Löchgau Nordmann-, Blau-, und Coloradotannen in unterschiedlichen Größen. Auch wenig bekannte Sorten wie Schwarzkiefern, Kork- und Koreatannen sowie Weihnachtsbäume im Topf und Schnittgrün hat der landwirtschaftliche Betrieb in seinem Programm.

Wer seinen Weihnachtsbaumkauf zu einem Erlebnis für die ganze Familie oder zum Firmenevent machen möchte, sucht auf den Freilandflächen direkt hinter dem Hof seinen Favoriten aus und lässt ihn frisch schlagen oder sägt diesen selbst. Bevor es mit dem transportfertig verpackten Baum nach Hause geht, kann im Löchgauer Weihnachtsbaumparadies ein Punsch, Glühwein, eine Rote Wurst oder Gulaschsuppe genossen werden.

Da geht es lang: Mehr Infos auf der Webseite des Weihnachtsbaumparadies in Löchgau-Weißenhof sowie unter Telefon 0170/3 22 55 32 und per E-Mail.

Weihnachtsbäume aus Möglingen

Weihnachtsbäume zum Selbstsägen und Selbstschlagen gibt es bei Michael Wieland in Möglingen im Kreis Ludwigsburg. Und zwar am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende, Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr.

Seit 1999 baut Familie Wieland in Möglingen Weihnachtsbäume für ihre Verkaufsplätze in der Region Stuttgart an. Seit einigen Jahren können die Bäume fürs Fest direkt in der Kultur auch selbst geschlagen werden. Dazu wird gratis Glühwein und Kinderpunsch gereicht. Auch geräucherte Spezialitäten sowie Rote und Bratwurst vom Grill kann genossen werden.

Achtung: Festes Schuhwerk oder Gummistiefel sind ein wichtiges Accessoire für das Abenteuer Baumschlagen.

Da geht es lang: Wieland Weihnachtsbäume Möglingen an der Landesstraße 1110. Nähere Informationen auch auf der Webseite des Familienbetriebs.

Weihnachtsbäume aus Hattenhofen

Weihnachtsbäume selbst schlagen oder vor Ort bereits gesägte Weihnachtsbäume kaufen – beides ist möglich in den Kulturen des Uhlandhof in Hattenhofen im Landkreis Göppingen. Bäume in allen Größen und Formen, vom 50 Zentimeter großen Kinderbaum bis zum acht Meter hohen Riesen, stehen ab 1. Advent täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr zur Auswahl.

Da geht es lang: Mehr Infos auf der Webseite des Uhlandhof.

Weihnachtsbäume aus Göppingen

Maren und Steffen Schurr bieten in ihren Kulturen in Wangen bei Göppingen Bäume aus garantiert eigenem Anbau an. Im schönen Stauferland werden diese bis Weihnachten immer wieder frisch gefällt und auf dem Hof zum Verkauf angeboten. Am Sonntag, 8. Dezember und Samstag, 14. Dezember kann man sich auch selbst auf die Suche nach einem passenden Traumbaum in der Kultur in Unterkirneck machen. Neben frisch gesägten Weihnachtsbäumen gibt es Reisig und Deko, selbstgemachte Liköre, Wurst, Suppe, Waffeln, Glühwein und Punsch. Kinder können Weihnachtliches basteln und Schafe streicheln.

Da geht es lang: Familienbetrieb Schurr, Niederwälden 12, 73117 Wangen (Göppingen). Nähere Infos dazu auch auf der Webseite von Stauferland-Tanne.

Christbaumverkauf in Wernau bei Esslingen

Die Familien Böbel und Hermann bieten neben Christbäumen zum selbst schlagen in ihren Kulturen zwischen Notzingen und Hochdorf im Kreis Esslingen extra hochgewachsene Weihnachtsbäume an. Diese Tannen für den ganz besonderen Anspruch oder Anlass sind von drei bis zu fünf Meter hoch.

Auch an einer Christbaumversteigerung für den guten Zweck in Wernau beteiligen sich die Familien Böbel und Hermann, die eine Gärtnerei im Ort betreiben, regelmäßig.

Da geht es lang: Abfahrt zu den Kulturen direkt im Wald zwischen Notzingen und Hochdorf an der Landesstraße L1201. Mehr Infos auf der Webseite von Christbaumverkauf Esslingen.

Christbäume aus Güglingen

Die Bäume des Familienbetriebs Stuber in Güglingen im Kreis Heilbronn stammen aus dem Schwabenland. Hier werden sie gepflanzt und sorgfältig aufgezogen. Dabei achten die Stubers auf ein gesundes, gerades und volles Wachstum der Christbäume. Zwischen fünfzig bis vierhundert werden an den zwölf Verkaufsstellen in der Region Stuttgart ausgestellt, je nach Größe des jeweiligen Standes. Diese kommen direkt aus dem Tannenwald. Denn nur frisch bleiben die Bäume länger schön – bis über die Festtage hinaus.

Für Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter können bei Stuber kleine Feiern gebucht werden, bei denen Bäume ausgesucht sowie Gegrilltes und Glühwein genossen werden können. Falls gewünscht, können Kutschfahrten arrangiert werden oder Ponyreiten für die Kleinen.

Da geht es lang: Mehr Infos auf der Webseite des Familienbetriebs Stuber.

Weihnachtsbaumkauf als Event: Mittelmühle Adelberg

Wer von der Landesstraße nördlich von Göppingen kommend ins Herrenbachtal einbiegt, sieht bereits die Weihnachtsbaumkulturen der Mittelmühle Adelberg.

Spätestens wenn einem der große Nikolaus unweit des schönen alten Gebäudes zuwinkt, weiß man, dass man richtig ist. Der Weg zu den Weihnachtsbäumen führt durch die denkmalgeschützte Scheune. Prächtige Christbäume sind in traditionellen Weihnachtsfarben geschmückt, kombiniert mit aktuellen Trends. Der Baumschmuck kann in der Mittelmühle gleich zusammen mit dem Weihnachtsbaum erstanden werden. Nur schmücken muss man zuhause noch selbst.

Weihnachtsbaumverkauf vom 6. Dezember bis 23. Dezember, von Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 Uhr bis 17 Uhr.

Da geht es lang: Mittelmühle Adelberg zwischen Göppingen und Schorndorf. Näheres auch auf der Webseite der Mittelmühle.