Vanessa Mai feiert dieses Weihnachten eine Premiere: Die Sängerin verbringt die Feiertage zum ersten Mal in den Bergen. "Ich freue mich so sehr auf ein 'Wham-Weihnachten' wie in 'Last Christmas'", schwärmt Mai im Interview.

Vor Weihnachten etwas Gutes zu tun, gehört für viele Menschen einfach dazu. Auch Vanessa Mai (32) zeigt besonderes Engagement und unterstützt gemeinsam mit Coca-Cola und dem beliebten Weihnachtstruck lokale Tafeln in Deutschland.

"Ich habe ganz viele Santas kennengelernt und selbst meinen eigenen Santa in mir entdeckt", freut sich die Sängerin bei einem Meet & Greet in Regensburg, bei dem sie selbst mit anpackt. Die 32-Jährige ist ein absoluter Weihnachtsfan und hat jüngst ihre Weihnachtssingle "Schneemann" veröffentlicht. Die Feiertage verbringt sie in diesem Jahr mit ihrem Ehemann Andreas Ferber zum ersten Mal in den Bergen, mit dem Evergreen "Last Christmas" in Endlosschleife.

Jetzt in der Weihnachtszeit möchten viele Menschen etwas Gutes tun. Sie unterstützen aktuell die Kampagne "Die Welt braucht mehr Santas!", wie genau sieht Ihr Engagement hier aus?

Vanessa Mai: Bei diesem ganz besonderen Stopp des Weihnachtstrucks von Coca-Cola hier bei der Tafel in Regensburg möchte ich nicht nur die wertvolle Arbeit der Tafel hervorheben, sondern auch die Gelegenheit nutzen, mich mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszutauschen und ihnen gemeinsam mit Coca-Cola unsere Dankbarkeit zu zeigen. Getreu dem Motto der Kampagne habe ich ganz viele Santas kennengelernt und selbst meinen eigenen Santa in mir entdeckt!

Bei "Santa Claus" haben viele automatisch den charakteristischen Weihnachtsmann vor Augen. Wer bringt bei Ihnen zu Hause die Geschenke?

Mai: Wir beschenken uns tatsächlich eher selten. Wenn mir allerdings etwas ins Auge springt und ich muss an eine bestimmte Person denken, dann überrasche ich sie damit. Ich mag "Hauptsache was schenken" nicht. Es soll schon von Herzen kommen. Da sind die kleinen Gesten oftmals sehr viel bedeutsamer.

Wie werden Sie in diesem Jahr die Feiertage verbringen?

Mai: Mein Mann, unser Hund und ich werden erstmals über die Feiertage in die Berge fahren. Ich freue mich so sehr auf ein "Wham-Weihnachten" wie in "Last Christmas". Den Song werden wir dann auf jeden Fall hoch und runter hören. Es wird also in jedem Fall eine "weiße Weihnacht" mit viel Schnee werden.

Gibt es eine Weihnachtstradition, die Ihnen besonders am Herzen liegt?

Mai: Wir gehen jedes Jahr auf unseren Lieblings-Weihnachtsmarkt bei uns in der Heimat. Wir dekorieren das ganze Haus und basteln den Tür- und Adventskranz selbst. Das gehört bei uns einfach dazu.

Was muss bei Ihnen Weihnachten auf jeden Fall auf dem Speiseplan stehen?

Mai: Ich liebe deftiges Essen zu Weihnachten. Ganz klassisch - Knödel und Rotkohl muss sein!

Mit der Weihnachtszeit beginnt auch der Endspurt für 2024. Welche Vorsätze haben Sie für das kommende Jahr?

Mai: Ich möchte einfach genauso weitermachen wie bisher. Für mich ist es ganz wichtig, im Hier und Jetzt zu leben und dankbar für das zu sein, was wir haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns alle gegenseitig mehr unterstützen und uns positiv begegnen. Wir können gemeinsam so viel Gutes schaffen!