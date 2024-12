Viele Menschen suchen in der Weihnachtszeit nach Möglichkeiten, Gutes zu tun. Welche Spendenaktionen es gibt und welche Vereine und Organisationen man in der Vorweihnachtszeit unterstützen kann, gibt es hier im Überblick.

An Stuttgarter Wunschbäumen hängen in der Vorweihnachtszeit Weihnachtswünsche von Bedürftigen, der Kältebus kümmert sich um Wohnungslose und Institutionen und Vereine organisieren ausgewählte Spendenaktionen. Wo man in Stuttgart in der Weihnachtszeit spenden kann.

Aktion Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten

Das ganze Jahr sammeln die Stuttgarter Nachrichten Spenden für ihre Aktion Weihnachten e.V. Auch hier sollen bedürftige Menschen aus Stuttgart und der Region unterstützt werden. Zur Unterstützung der Aktion Weihnachten e.V. werden auch Benefizaktionen wie die Nacht der Lieder oder auch die Ballettmatinee des Stuttgarter Balletts und der John-Cranko-Schule veranstaltet. Mit den Spenden werden Aktionen wie das „Weihnachtszimmer“ unter der Paulinenbrücke unterstützt, bei der Bedürftige zu Weihnachten ein Festtagsessen und Geschenke bekommen. Die BW-Post vertreibt eine Sonderbriefmarke für die Aktion Weihnachten. Für jede verkaufte Marke werden 40 Cent gespendet. Welche Hilfe mit den Spenden realisiert wird und wie man helfen kann, finden Interessierte online.

Wunschbaum der Stadt Stuttgart: Weihnachtswünsche erfüllen

Jährlich startet die Stadt Stuttgart auch die Aktion „Weihnachtsbaum der Kinderwünsche“. Die Wünsche werden beim Kinderbüro der Stadt eingereicht und kommen meist von Einrichtungen für alleinerziehende Frauen, Familien mit Bonus-Card oder auch von Organisationen für kranke Kinder und vom Kinderhospiz. Seit der Corona-Pandemie gibt es den Wunschbaum in digitaler Form. Hier kann jeder, der spenden möchte, einen oder mehrere Wünsche vom Baum pflücken und sich den Wunschzettel per Mail zusenden lassen. Die Geschenke können dann gekauft und verpackt werden, wer möchte, kann eine Karte beilegen und das Geschenk bis zum 12. Dezember beim Kinderbüro in der Eberhardstraße 6 abgeben. Alle wichtigen Hinweise und die Wünsche selbst gibt es auf der Webseite der Stadt Stuttgart.

Weihnachtsprojekt Engelbaum: Weihnachtsgeschenke für benachteiligte Kinder kaufen

Das Weihnachtsprojekt „Engelbaum“ setzt sich ebenfalls für notleidende Kinder in Deutschland ein. Zu Weihnachten finden Spenderinnen und Spender online den Weihnachtsgeschenke-Shop. Das Gründerpaar Kremer möchte 2024 rund 7000 Kindern zu einem Weihnachtsgeschenk verhelfen. Diese Aktion findet bereits seit 1988 über den Verein Kinderarmut in Deutschland e.V. statt. Geschenkpaten können sich im Shop Geschenkwünsche aussuchen, diese in den Warenkorb legen und bezahlen. Damit ist die Arbeit schon getan, denn mit der Zustellung der Geschenke ist ein professioneller Versanddienstleister betraut.

Weihnachtswunschbaum in Bad Cannstatt

Auch in Bad Cannstatt werden jährlich zu Weihnachten Wünsche erfüllt. Die Weihnachtsaktion der Stadtkirchengemeinde, der evangelischen Lutherkirchengemeinde, der katholischen Gemeinde St. Martin und 16 sozialen Einrichtungen schmücken einen großen Weihnachtsbaum in der Altstadt Cannstatts mit gelben Karten, die Wünsche von Bedürftigen tragen. Wer Kranken, Obdachlosen, Schutzsuchenden, benachteiligten Menschen oder Seniorinnen und Senioren zu Weihnachten einen Wunsch erfüllen möchte, pflückt sich einen Wunschzettel vom Tannenbaum. Die Geschenke können bis zum 24. Dezember in der Stadtkirche, beim Glaszauber am Marktplatz oder bei Divina Marina abgegeben werden.

Wunschbaum in Degerloch und Degerlocher Weihnachtshilfe

Ganze 80.000 Euro konnten 2023 bei der Aktion „Degerlocher Weihnachtshilfe“ gesammelt werden. Mit den gesammelten Spenden werden örtliche soziale Einrichtungen und Projekte aber auch Privatpersonen unterstützt. Zu den diesjährigen Empfängern gehören unter anderem das Waldheim, eine Wohngruppe, das Jugendrotkreuz, die Nachbarschaftshilfe, ein Hospiz und eine Trauergruppe. Die vollständige Liste der Spendenempfänger finden Interessierte auf der Webseite degerloch.info. Im Bezirksrathaus in Degerloch wird jährlich auch ein Wunschbaum aufgestellt, der in diesem Jahr rund 200 Wünsche an seinen Ästen trägt. Bis zum 12. Dezember können die Weihnachtswünsche vom Baum genommen werden. Bis zum 13. Dezember können Spender die gekauften Geschenke im Bezirksrathaus abgeben.

Aktion Weihnachtsstern für Kinder und Jugendliche

Die Hilfsorganisation Children-First e.V. möchte jedem Kind oder Jugendlichen aus sozio-ökonomisch schwachen Verhältnissen ein Weihnachtsgeschenk ermöglichen. Denn ein Bilderbuch-Weihnachten mit geschmücktem Baum und bunt verpackten Geschenken unterm Baum ist nicht für alle Familien die Realität. Deshalb gibt es jährlich die Kinderaktion „Weihnachtsstern“. Diese können Unternehmen unterstützen, aber auch Schulen und Kindertagesstätten können helfen. Beispielsweise backten im vergangenen Jahr die Schülerinnen und Schüler des Königin-Charlotte-Gymnasiums leckere Weihnachtsplätzchen, die dann von freiwilligen Unternehmern an ihren Marktständen verkauft wurden. Auch Privatpersonen können online spenden und so unterstützen.

Weihnachtsgeschenke für Bedürftige in Stuttgart

Auch die eva hilft das gesamte Jahr über. Doch besonders die Weihnachtszeit ist für Menschen in Armut oder Not nicht die schönste, sondern die schwerste Zeit des Jahres. Gemeinsam mit Firmen aus Stuttgart und der Region ermöglicht die eva Kindern, Jugendlichen und allgemein Menschen in Not ein Weihnachtsgeschenk. Ob Geschenke für Flüchtlingsunterkünfte sammeln und verpacken, Lose verkaufen oder einen Beitrag zu Spendenveranstaltungen der eva leisten – jede Aktion kann dem Verein helfen, Benachteiligten ein schönes Weihnachten zu ermöglichen. Privatpersonen können auch online spenden. Hier kann der Betrag individuell angepasst und der gewünschte Spendenzweck angegeben werden.

Helfende Hände e.V. packt in Stuttgart an

Bereits seit 25 Jahren zeigt Helfende Hände e.V. tatkräftigen Einsatz für die Region Stuttgart. Der Förderverein widmet sich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie Obdachlosen und Seniorenhilfe in Stuttgart. Wer hier in der Weihnachtszeit unterstützen möchte, kann online Geld spenden. Alternativ sind auch Sachspenden immer willkommen. Hier sind vor allem Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Süßigkeiten und Spielzeug gefragt. Besonders im Winter benötigt der Verein auch warme Kleidung und Decken, um die Menschen in Not zu unterstützen.

Zu Weihnachten Kinderträume erfüllen

Kinder haben Träume, ob kleine oder große – manchen Familien fehlen die Mittel, den Kindern diese Träume zu erfüllen. Der Verein Kindheitsraum möchte Kindern in Stuttgart diese Wünsche erfüllen. Familien können online ihre Wünsche einreichen, erzählen den Hintergrund des Wunsches und teilen ein Bild des Kindes, dessen Wunsch erfüllt werden soll. Spender können sich entscheiden, ob sie allgemein für den Verein spenden oder einen ganz bestimmten Wunsch unterstützen möchten. Auch Kindheitsraum nimmt gerne Sachspenden entgegen. Hier sind besonders Spielzeug, Malutensilien oder Büromaterial gefragt.

Kältebus in Stuttgart mit Spenden unterstützen

Immer nachts, sobald die Temperaturen unter null Grad fallen, ist der Stuttgarter Kältebus unterwegs. Seit 2013 ist das Stuttgarter Rote Kreuz in einem Fahrzeug mit ehrenamtlichen Kräften unterwegs. Ziel des Kältebusses sind bekannte Plätze, an denen sich Wohnungslose aufhalten. Auch auf Hinweise reagieren die Einsatzkräfte. Wer bei Minusgraden eine hilfsbedürftige Person sieht, kann telefonisch darauf aufmerksam machen. Die Helfer geben Decken, Rettungsdecken, Kleidung, heißen Tee und Snacks aus. Um den Kältebus zu unterstützen, kann man mit Geld- oder auch Sachspenden helfen. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des DRK Stuttgart. Den Kältebus im Einsatz erreicht man unter der Nummer: 0711/ 219 54 776.

Tieren zu Weihnachten Gutes tun

Auch die Vierbeiner darf man in der kalten Jahreszeit nicht vergessen. Das Tierheim Stuttgart veranstaltet jährlich seinen Weihnachtsbasar. Auf dem Programm stehen am 30. November und 1. Dezember die Vorstellung der Tierheimhunde, bunte Flohmarktstände, Tierzubehör sowie leckeres Essen und Getränke.

Das Tierheim kann außerdem mit einer Spende unterstützt werden. Über die App Feed a Dog, kann man mit einem Klick einen Hund für einen Tag satt füttern. Ganz ohne zusätzliche Spende kann man den Tierschutzverein Stuttgart unterstützen, indem man mit seinen Online-Einkäufen unterstützt. Über die Webseite findet man eine Liste teilnehmender Shops. Tätigt man seinen Einkauf über Gooding, kann man im Anschluss den guten Zweck auswählen, für den gespendet werden soll. Über Amazon hat das Tierheim Stuttgart eine Wunschliste erstellt, wer mit einer Sachspende unterstützen möchte, findet hier alles, was auch wirklich benötigt wird. Weitere Informationen und alle Möglichkeiten finden Interessierte auf der Webseite des Tierschutzvereins Stuttgart und dem Tierheim.

Eine unterstützenswerte Aktion des Tierschutzvereins Stuttgart ist das Projekt Silber Pfoten. Der Verein unterstützt Tiere von Seniorinnen und Senioren, wenn Herrchen oder Frauchen selbst nicht mehr über die finanziellen Mittel und die körperliche Verfassung verfügen, um alleine für ihren Vierbeiner zu sorgen. Für Hunde werden online zahlreich Gassigeher gesucht. Aber auch Patenschaften sind eine Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Rechnungen für Futterkosten und Tierarztbesuche zu übernehmen, nimmt vielen Seniorinnen und Senioren eine große Last von den Schultern. Silber Pfoten unterstützt Tierhalter kostenlos und ist deshalb auf Geld- und Sachspenden angewiesen. Alle Möglichkeiten zu unterstützen, finden Tierfreunde auf der Webseite des Projekts.