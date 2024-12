Weihnachten: Rund 160 Straftäter dürfen vorzeitig aus dem Gefängnis

1 Für zahlreiche Gefangene öffnen sich die Gefängnistüren. Foto: dpa/Felix Kästle

Seit mehr als 50 Jahren gibt es die Weihnachtsamnestie. Wer in ihren Genuss kommen will, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Nicht alle Bundesländer machen mit.











Eine Amnestie und der Rechtsstaat passen nicht wirklich zueinander, zumindest nicht aus der sehr grundsätzlichen Sicht mancher Staatsphilosophen. Schließlich ist der Verzicht auf die Bestrafung von begangenem Unrecht ein Gnadenakt, ein Ausdruck absolutistischer Machtfülle, der geltendes Recht in die zweite Reihe drängt. Straftäter, die von solch einem Straferlass profitieren, dürften diese Erwägungen weitgehend egal sein. Insgesamt 161 Gefängnisinsassen sind im Südwesten in diesem Jahr in den Genuss der so genannten Weihnachtsamnestie gekommen – 149 Männer und zwölf Frauen.