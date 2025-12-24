Der frühere lutherische Pfarrer von Bethlehem hat den Westen gewarnt, Bethlehem zu romantisieren und die Realität in der weiterhin besetzten Stadt zu ignorieren.
Bethlehem darf nicht zu einem Ort der Fantasie werden, während das reale Bethlehem vergessen werde, hat der palästinensische lutherische Pfarrer von Ramallah, Munther Isaac, gewarnt. Die westliche Inszenierung von Weihnachten verschleiere "die wahre Natur der Geschichte: Jesus wurde nicht in Ruhe geboren", sagte der Geistliche, der bis im Sommer Pfarrer der lutherischen Christuskirche in Bethlehem war, in einem am Mittwoch veröffentlichten Meinungsbeitrag für den Sender Al-Dschasira.