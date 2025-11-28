Weihnachten: Nürnberger Christkindlesmarkt feierlich eröffnet

Lebkuchen, das Christkind und viel Tradition - der Nürnberger Christkindlesmarkt zieht jedes Jahr rund zwei Millionen Gäste an. Was macht ihn so besonders?
Nürnberg - Der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt hat begonnen. Mit dem traditionellen Prolog eröffnete das Nürnberger Christkind, Nora Falk, diesen am frühen Abend. Etliche Schaulustige lauschten auf dem Hauptmarkt dem mehrstrophigen Gedicht, das die Schülerin in einem engelsgleichen Kostüm mit goldenen Flügeln von der Empore der Frauenkirche sprach.