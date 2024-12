Weihnachten in Stuttgart: Diese Cafés haben zwischen den Jahren geöffnet

Als Dreijähriger ins Heim gekommen Er weiß nicht, wie viele Geschwister er hat

Benjamin war drei Jahre alt, als er aus Kinderschutzgründen in Obhut genommen wurde. Er hat in vielen Wohngruppen gelebt. Die Wechsel liegen auch daran, dass seine Mutter so oft umgezogen ist. Für die Aktion Weihnachten erzählt der 17-Jährige seine Geschichte.