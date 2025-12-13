Von den Azubis der Fellbacher Firma AMF bis zu den Weihnachtstruckern der Johanniter: In der Adventszeit gibt es auch Gaben als Zeichen des Miteinanders.
Metall und Weihnachten sind an sich eine ungewöhnliche Kombination. Allerdings nicht für die Azubis des Fellbacher Spannwerkzeug-Herstellers AMF. Sie beweisen das Gegenteil, alle Jahre wieder. Seit 2006 gestalten und produzieren sie von der Idee bis zur Ausführung formschöne, nützliche, originelle und natürlich auch weihnachtliche Gegenstände, die sich hervorragend zum Verschenken eignen und für kleine Geldbeutel gedacht sind.