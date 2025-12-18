Die Gastroszene im Kreis ist im Weihnachtsfieber – zwei Lokale in Weinstadt-Großheppach und in Fellbach-Schmiden fallen dabei besonders ins Auge.
Wer derzeit durch Weinstadt-Großheppach fährt, staunt nicht schlecht: Dort gleicht ein Gebäude einem echten Weihnachts-Vergnügungspark. Auf dem Dach steht ein gigantisches, leuchtendes Rentier, daneben sitzt ein Schneemann, der freundlich den Hut zieht. Die ganze Hausfront ist mit unzähligen Lichtern und Figuren verziert – und selbst am Nebengebäude geht es weiter. Dort klettern lauter Nikoläuse die Fassade hoch, am Boden prostet sich ein überlebensgroßes Weihnachtsmann-und-Weihnachtsfrau-Pärchen zu. Aus einem Lautsprecher klingen Weihnachtslieder.