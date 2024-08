5 Schausteller Richard Müller aus Essen hat die Weihnachtspyramide in Wanzleben in Auftrag gegeben. Foto: Simon Kremer/dpa

Maria, Josef und das Christkind drehen im Hochsommer schon ihre Runden: In einer Firma für Weihnachtsmarktstände entsteht eine der größten Glühweinpyramiden der Welt.











Wanzleben - Bei hochsommerlichen Temperaturen entsteht in Wanzleben in Sachsen-Anhalt eine der größten Weihnachtspyramiden der Welt. Die Pyramide sei als Verkaufsstand für Glühwein und andere Getränke auf dem Weihnachtsmarkt in Essen gedacht, sagt Jimmy Blume, Geschäftsführer der Hütten Company, die die Konstruktion erstellt hat.