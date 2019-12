1 Die Queen beschenkt alle ihre Mitarbeiter Foto: Landmark Media/ImageCollect

Die Queen braucht einiges an Weihnachtsgeschenken. 620 Stück soll sie dieses Jahr kaufen, um ihren Angestellten eine Freude zu bereiten.

Queen Elizabeth II. (93) soll angeblich 620 Weihnachtsgeschenke kaufen, um ihren Mitarbeitern und Familienmitgliedern eine Freude zu bereiten. Ein ehemaliger Angestellter des Palasts behauptet, dafür gebe die Monarchin bis zu 30.000 Pfund (etwa 35.000 Euro) aus.

Der Insider sagte laut "Fabulous Digital", dass etwa zwei Wochen vor Weihnachten ein hochrangiger Mitarbeiter des Hofs alle Angestellten anweist, in einen der State Rooms des Buckingham Palasts zu gehen. Dort erhalten sie dann angeblich ihr Geschenk, außerdem soll die Queen an jeden einzelnen ein paar Worte richten, heißt es. Ein Helfer flüstert der Königin dabei angeblich den Namen desjenigen ein, der an der Reihe ist. Die Monarchin bedankt sich dann offenbar für die Hilfe und wünscht frohe Weihnachten.

Das Buch "Was kommt nach der Queen? Das englische Königshaus zwischen Boulevard und Buckingham Palace" von Mareile Höppner finden Sie hier

Büchergutscheine und Süßspeisen

Wenn Mitglieder des Personals an diesem Tag nicht vor Ort sein können, weil sie beispielsweise auf einem der anderen Anwesen der Queen beschäftigt sind, erhalten sie dem Bericht zufolge das Geschenk zusammen mit einer Karte von Elizabeth II. per Post. Die Geschenke, die die Queen verteilt, bestehen laut dem Insider normalerweise aus Büchergutscheinen oder etwas Porzellan aus dem Geschenkshop des Palasts.

Auch weihnachtliche Süßspeisen verschenkt die 93-Jährige demnach an das Personal. 1500 Portionen Weihnachtspudding sollen an Palastmitarbeiter sowie die Angestellten der hauseigenen Post und Sicherheitsbeamte gehen. Zudem verschickt die Queen laut "Sun" jährlich 750 Weihnachtskarten. Die gehen unter anderem an Staatsoberhäupter aus aller Welt und wichtige britische Persönlichkeiten.

Shoppen im Palast eingestellt

Früher hätten ausgewählte Kaufhäuser der Queen eine Auswahl an Waren geschickt, aus denen sie Weihnachtsgeschenke wählte. Die Gegenstände hätten auf Tischen im Palast gelegen, wo sie die Königin begutachtete, schreibt das Blatt weiter. Wegen ihres fortgeschrittenen Alters erledigten das nun zwei Mitarbeiterinnen, die für die Monarchin angeblich online shoppen. Den engsten Familienmitgliedern macht die 93-Jährige dem Bericht nach am liebsten witzige Geschenke.