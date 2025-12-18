Weihnachten für Technikfans: Die besten Tech-Geschenke 2025

Smartphones und Tablets finden sich immer häufiger unterm Weihnachtsbaum, aber auch andere Gadgets für Unterhaltung und Haushalt dürften die Herzen von Technikfans an Weihnachten höher schlagen lassen. Ein Überblick zeigt in vielen Kategorien Preis-Leistungs-Überraschungen.

Technik steht auch in diesem Jahr wieder auf zahlreichen Wunschzetteln ganz oben. Doch bei der Fülle an Geräten fällt es vielen schwer, die richtige Wahl zu treffen. Ein Überblick zeigt: Gerade im mittleren Segment finden sich überraschend oft Preis-Leistungs-Sieger und für den ein oder anderen sind auch die günstigeren Alternativen zu bekannten, aber teuren Spitzenmodelle genau das richtige.

Smartphones: Premiumleistung zum fairen Preis Das Xiaomi 15T Pro hat sich kurz nach dem Verkaufsstart als echter Preis-Leistungs-Champion etabliert. Mit dem MediaTek Dimensity 9400+ Prozessor liefert es Flaggschiff-Performance, während die 50-MP-Kamera von Leica auch bei schwierigen Lichtverhältnissen überzeugt. Mit Preisen ab 799 Euro unterbietet es die Premium-Konkurrenz deutlich.

Wer das Maximum will, greift zum iPhone 17 Pro Max - zur ebenfalls maximalen Preisspanne von 1.449 bis 2.449 Euro. Der A19 Pro Chip, das 6,9 Zoll große Super Retina XDR Display und die 48-Megapixel-Kamera mit 4K-Video bei 120 fps setzen Maßstäbe in der Oberklasse. Als Budget-Alternative empfiehlt sich das Motorola Edge 60 Fusion für ca. 280 Euro: Heise kürte es zum Testsieger unter 300 Euro - dank hellem 4.500-Nits-Display und einem Tag Akkulaufzeit.

Saugroboter: Intelligente Helfer für jeden Haushalt

Der Mova V50 Ultra Complete stammt aus dem Dreame-Umfeld und übertrifft sein Vorbild in wichtigen Punkten: 24.000 Pascal Saugkraft, dazu eine Warmwasser-Wischfunktion mit 80 Grad heißem Wasser. Der einfahrbare Laserturm ermöglicht mit nur 8,9 Zentimetern Bauhöhe das Reinigen unter flachen Möbeln. Besonders praktisch: Die 6-Zentimeter-Kletterfunktion überwindet auch hohe Türschwellen. Mit 829 Euro liegt er unter vergleichbaren Premium-Modellen.

Noch mehr Komfort bietet der Dreame X50 Ultra Complete (1.199 Euro) mit UV-Desinfektion und 20.000 Pa Saugkraft. Wer nur saugen möchte, findet im Eufy L60 (249 Euro) eine solide Budget-Lösung. Trotz geringem Preis überrascht beispielsweise die LiDAR-Navigation.

Drohnen: Fliegen ohne Führerschein

Die DJI Mini 4K ist der perfekte Einstieg in die Welt der Luftaufnahmen. Mit unter 250 Gramm Gewicht ist kein Drohnenführerschein nötig - nur eine Registrierung beim Luftfahrt-Bundesamt. Die 4K-Kamera mit 3-Achsen-Gimbal liefert verwacklungsfreie Aufnahmen, während die 10 Kilometer Videoübertragung auch bei größeren Entfernungen stabile Bilder garantiert. Der Preis liegt aktuell bei 239 Euro.

Ambitionierte Piloten greifen zur DJI Mini 4 Pro (ab 679 Euro) mit omnidirektionaler Hinderniserkennung und 34 Minuten Flugzeit. Als günstige Alternative ohne DJI-Label empfiehlt sich die Holy Stone HS175D (ca. 150 Euro): Mit 215 Gramm ebenfalls führerscheinfrei, bietet sie GPS, Follow-Me-Modus und automatische Rückkehr zum Startpunkt.

Kaffeevollautomaten: Gute Qualität zum kleinen Preis

Die Jura E6 wurde von der Stiftung Warentest im Juni 2025 zum Testsieger gekürt - zusammen mit der Nivona NICR 790 (beide Note 2,0). Die Jura kostet 899, die Nivona 779 Euro. Erstere punktet mit Espresso und Cappuccino, letztere bei Handhabung und Umwelteigenschaften, sie liegen aber in allen Kategorien nur knapp auseinander. Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann sich die De'Longhi Magnifica Evo Next ansehen (539 Euro, Note 2,1), die laut Stiftung Warentest nur unwesentlich schlechter abschneidet.

Bluetooth-Lautsprecher: Partysound für unterwegs

Der Soundcore Boom 2 Plus von Anker ist der Preis-Leistungs-Sieger in diesem Segment, und das schon seit 2024. Sehr gute Soundqualität und eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 49 Stunden machen ihn zum idealen Partybegleiter. Die IPX7-Zertifizierung schützt vor Spritzwasser, während die RGB-Beleuchtung für Stimmung sorgt. Der Preis liegt bei 199 Euro.

Wer weniger ausgeben möchte, greift zum JBL Go 4 (ca. 40 Euro): Der ultrakompakte Mini-Speaker aus 2024 passt in jede Hosentasche, bietet IP67-Wasserschutz und sieben Stunden Akkulaufzeit. Für Audiophile empfiehlt sich der Marshall Middleton (ca. 139 Euro) mit seinem charakteristischen Vintage-Design und warmem Klang.

Tablets: Vom Couch-Begleiter bis zum Profi-Werkzeug

Das Apple iPad bleibt auch 2025 der Maßstab für Tablets. Mit dem leistungsstarken Chip, dem brillanten 11-Zoll-Display und der nahtlosen Integration ins Apple-Ökosystem überzeugt es auf ganzer Linie. Die lange Update-Garantie macht es zur nachhaltigen Investition. Je nach Speichergröße beginnen die Preise bei 379 Euro.

Mehr Leistung bietet das iPad Pro (ab 1.099 Euro), das es in 11 und 13 Zoll Größe gibt. Android-Fans finden im Samsung Galaxy Tab S11 ein vergleichbar gutes - aber auch ähnlich teures Gerät (819 Euro für 11 Zoll, stolze 1.209 Euro für 14,6 Zoll). Eine deutlich günstigere Android-Alternative mit ebenfalls guten Bewertungen ist beispielsweise das Pad 7 Pro von Xiaomi (11 Zoll, 559 Euro).

Fazit: Für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei

Von Bluetooth-Lautsprechern zum Schnäppchenpreis von knapp 40 Euro bis hin zu Premium-Hardware jenseits der 1.000-Euro-Grenze ist für alle Geschmäcker und Geldbeutel etwas dabei. Aber gerade in den Bereichen dazwischen finden sich immer wieder Preis-Leistungs-Tipps wie das Xiaomi 15T Pro bei den Smartphones, der Soundcore Boom 2 Plus bei den Lautsprechern oder die De'Longhi Magnifica Evo Next bei den Kaffeevollautomaten. Auf jeden Fall dürften die Technik-Geschenke zum Weihnachtsfest 2025 wieder Freude bei den Beschenkten auslösen.