Weihnachten für Technikfans: Die besten Tech-Geschenke 2025

Smartphones und Tablets finden sich immer häufiger unterm Weihnachtsbaum, aber auch andere Gadgets für Unterhaltung und Haushalt dürften die Herzen von Technikfans an Weihnachten höher schlagen lassen. Ein Überblick zeigt in vielen Kategorien Preis-Leistungs-Überraschungen.
Technik steht auch in diesem Jahr wieder auf zahlreichen Wunschzetteln ganz oben. Doch bei der Fülle an Geräten fällt es vielen schwer, die richtige Wahl zu treffen. Ein Überblick zeigt: Gerade im mittleren Segment finden sich überraschend oft Preis-Leistungs-Sieger und für den ein oder anderen sind auch die günstigeren Alternativen zu bekannten, aber teuren Spitzenmodelle genau das richtige.