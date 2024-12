Weihnachten bei Heidi Klum: Familie posiert in Weihnachtsmann-Anzügen

17 Wochen auf Nummer eins "All I Want for Christmas": Mariah Carey bricht eigenen Chart-Rekord

Mariah Careys ikonischer Weihnachts-Hit "All I Want For Christmas Is You" hat es erneut auf die Spitzenposition der US-Charts geschafft. Die Sängerin feiert so ihren bislang größten Erfolg in der Hitliste.