Weihnachten bei den Stars: So unterschiedlich feierten die Promi-Frauen

Sportlich, albern, festlich – bei Lena Gercke, Heidi Klum, Cathy Hummels, Andrea Berg und Co. ist Weihnachten ganz unterschiedlich gefeiert worden. Was der Blick auf die Social-Media-Kanäle zeigt.

Wohl kaum ein Star teilt derart viele Weihnachtsbilder von sich im Netz wie Heidi Klum. Das Super-Model und ihr Mann Tom Kaulitz im Weihnachtspyjama auf dem Sofa, dann elegant mit roten Luftballons und später noch am Strand – mit Leo-Umhang: Die beiden deutschen Promis, die seit vielen Jahren in den USA leben, sind in ihrem amerikanischen Traum offenbar angekommen:

Rapperin Shirin David zeigt sich als verpackter Weihnachtsklunker. Hauptsache auffallend und künstlich, sie bleibt sich und ihrem Motto treu – auch an den stillen Tagen. Dafür lieben ihre Fans die 28-Jährige:

Ganz anders geht es bei ihr zu: Lachend und entspannt im Onesie auf der hellgrünen Couch zeigen sich Sängerin Vanessa Mai und Mann Andreas Ferber im Netz. Sie im Rentier-Anzug, er als Schneemann. Elegant ist anders – dafür aber gemütlich. Mai hat schickimicki längst hinter sich gelassen:

Schwiegermama und Schlagerkönigin Andrea Berg geht hingegen ganz klassischer an und teilt im Netz ihr Weihnachtsbild: die 57-Jährige und ihr Mann in Tracht vor dem geschmückten Baum. Bergs Kleid im märchenhaften rot – ganz passend zu den Kugeln am Christbaum:

Influencerin Cathy Hummels schien hingegen weniger in Feierlaune: „Dieses Jahr bin ich ein Grinch. Weder habe ich Lust auf einen Christbaum, noch auf Ugly Christmas Sweater und große Feiern“. Sie teilte ein altes Foto und erklärte, ihre Fans sollen sich über die Ruhe auf ihrem Kanal nicht wundern.

Offenbar lag ihre Oma Annemarie im Krankenhaus, Hummels teilte in den vergangenen Tagen immer wieder Fotos von ihr. „Sie strahlend zu sehen, ist das schönste Weihnachtsgeschenk“, schrieb sie unter anderem.

Bei Sängerin Sarah Connor ging es während einer Auszeit von ihrer Tournee eher albern zu. Die 43-Jährige und ihre Schwester zeigen sich mit einem Freund beim Eisbaden. Bei 0 Grad ging es in die kalte mit Eis gefüllte Wanne:

Im Skigebiet mit Mann und Tochter an der Seite – so feiert Model Lena Gercke Weihnachten. Verschneite Berge und Bäume, dicke Winterjacke, Schlitten und und lässige Brille. Mit lässigem Blick wünscht die 35-Jährige: „Merry xmas to all of you“:

Feiernd, bedrückt, elegant, sportlich oder gemütlich auf dem Sofa – auch bei den Stars geht es an den Feiertagen wechselhaft, emotional und mit Höhen und Tiefen zu. Da können wohl auch die allermeisten Menschen ohne Prominententenstatus mitfühlen.