Collien Monica Fernandes steht ein ungewohntes Weihnachtsfest bevor. Wie sie nun verraten hat, wird sie Heiligabend nach vielen Jahren erstmals wieder bei ihren Eltern verbringen - und das ohne ihre Tochter.
Collien Monica Fernandes (44) steht erstmals seit mehr als 15 Jahren ein Weihnachtsfest als Single bevor. "Meine Eltern werden mich netterweise an Heiligabend bei sich aufnehmen", erzählt die Schauspielerin und Moderatorin im Interview mit dem Magazin "Bunte". Nach der Trennung von Noch-Ehemann Christian Ulmen (50), die sie im September öffentlich machte, war offenbar lange unklar, wie gefeiert wird.