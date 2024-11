1 „Adventus Domini“: Adventsdekoration aus dem Erzgebirge. Foto: Imago/Shotshop

Das Warten ist ein zentraler Aspekt des Advents. Vier Wochen wartet man auf Weihnachten, das Hochfest der Geburt Jesu Christi. In „hingebender und freudiger Erwartung“ haben Christen aller Zeiten die Ankunft und Wiederkunft des Erlösers der Welt herbeigesehnt - bis heute.











Am Sonntag, den 1. Dezember, beginnt der Advent 2024. Mit dieser Zeit startet zugleich das neue Kirchenjahr. Christen bereiten sich in diesen Tagen des Betens und Besinnens auf das Kommen Gottes in die Welt vor – Weihnachten.