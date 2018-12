Weihnachten 2018 – Kultur schenken Die besten Filme und Serien für die Bescherung

Von unserer Redaktion 07. Dezember 2018 - 12:50 Uhr

Das Weihnachtsfest naht – und die Experten unseres Kulturressorts präsentieren ihre Empfehlungen. In unserer Bildgalerie finden Sie 35 Tipps für die besten Filme und Serien zur Bescherung. Und auch für Musikfreunde und große und kleine Bücherleser haben wir Geschenktipps parat.





Stuttgart - Sie wissen noch nicht, was Sie Ihren Lieben unter den Weihnachtsbaum legen sollen? Dann können wir Ihnen weiterhelfen:

Musikfreunde könnten Sie beispielsweise mit „Fake“, dem neuen Album der Stuttgarter Postpunk-Combo Die Nerven, oder mit Teodor Currentzis’ Einspielung von Gustav Mahlers sechster Sinfonie glücklich machen.

Unsere Geschenktipps für Musik finden Sie hier.

Und wie wäre es zum Beispiel mit Isabel Allendes Schicksalsroman „Ein unvergänglicher Sommer“ oder einem prächtigen Bildband, der die Kulturgeschichte des Swimmingpools nacherzählt?

Unsere Geschenktipps für Bücher finden Sie hier.

Kinder freuen sich vielleicht über „Das Kosmos-Buch der Technik“ oder über ­Allan Ahlbergs und Emma Chichester Clarks poetisches Märchen „Baby an Bord“.

Unsere Geschenktipps für Kinder- und Jugendbücher finden Sie hier.

Und Sie könnten ein DVD-Paket verschenken, das David Lynchs Fortsetzung des surrealen Serienmonsters „Twin Peaks“ enthält oder – wenn Sie zu Nostalgie neigen – Mel Brooks’ Komödienklassiker „The Producers – Frühling für Hitler“. Diese und viele andere Empfehlungen für Kulturgeschenke hat hier die Redaktion für Sie zusammengetragen.

Empfehlungen für Filme und Serien

In unserer Bildergalerie finden Sie Geschenktipps für Filme und Serien, die hart am Nerv oder kurz vorm Kringeln sind, die mitten ins Herz treffen, weit weg vom Alltag oder ganz nah am Leben oder einfach nur voller Luxus sind. Sabine Fischer, Bernd Haasis, Ariane Holzhausen, Kathrin Horster, Brigitte Jähnigen, Thomas Klingenmaier, Gunther Reinhardt und Sybille Simon-Zülch verraten Ihre Bescherungstipps.