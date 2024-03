Weidachtal in Fellbach: Es tröpfelt nur im Plätscherparadies

Weidachtal in Fellbach

1 Das vermeintliche Feuchtbiotop – mit Kunstbachbett, aber furztrocken Foto: /Gottfried Stoppel

Seit 1992 rauscht der Verkehr durch den B-14-Tunnel am Kappelberg. Bereits 1986 sind die Ausgleichsmaßnahmen festgelegt worden. Im unteren Weidachtal bei Oeffingen fließt aber noch heute kein Tropfen Wasser.











Ein plätscherndes, munter mäanderndes Bächlein mit drei kleinen, natürlich anmutenden Teichen, dazu Unterwasserpflanzen im Feuchtbiotop und ein Paradies für Insekten und Amphibien – so in etwa hat noch vor vier Jahren das Versprechen für das untere Weidachtal gelautet. Dort, wo bei Oeffingen unterhalb der alten Kläranlage der Rems-Murr-Kreis an den Neckar stößt.