Weichenarbeiten am Schorndorfer Bahnhof: Darum ist die Strecke der S2 gesperrt

Was passiert eigentlich genau bei den Weichenarbeiten am Schorndorfer Bahnhof? Ein Bahnsprecher erklärt die Hintergründe.

Viele Pendler fragen sich, was genau bei den Weichenarbeiten am Schorndorfer Bahnhof ab Freitagnacht, 14. März, passiert. Ein Bahnsprecher erklärt auf Nachfrage die Hintergründe. Die Deutsche Bahn (DB) erneuert im Bahnhof Schorndorf bis zum 24. März eine doppelte Kreuzungsweiche und zwei daran anschließende Weichen. „Die Weichen liegen zwischen den Ausfahrsignalen in Richtung Stuttgart und den Bahnsteigen. Sie werden von allen Zügen aus Richtung Stuttgart sowie zusätzlich auch von allen S-Bahnen in Richtung Stuttgart befahren“, sagt der Sprecher. Dadurch würden die Weichen sehr beansprucht. Mit dem Austausch sorge die Bahn vor und baue für einen zuverlässigen Bahnverkehr in der Region neue technische Teile ein.

Strecke nach Waiblingen ist in weiten Teilen nur auf einem Gleis befahrbar

Weil parallel Arbeiten für die Erhöhung der Bahnsteige in Stetten-Beinstein laufen, ist die Strecke zwischen Schorndorf und Waiblingen in weiten Teilen nur auf einem Gleis befahrbar. „Die Arbeiten an den Weichen in Schorndorf schränken die Kapazität für Zugfahrten noch einmal weiter ein“, so der Bahnsprecher. Der Fernverkehr mit den Intercity(IC)-Zügen zwischen Karlsruhe und Nürnberg kann alle zwei Stunden fahren und zusätzlich der schnelle Regionalverkehr der Linie RE1 von Arverio Baden-Württemberg zwischen Karlsruhe und Aalen.

Von Montag, 17., bis Freitag, 21. März, können die RE1-Züge aus Aalen in Richtung Stuttgart nicht in Schorndorf halten. Die Regionalzüge der Linie MEX13 von Arverio Baden-Württemberg wenden in Grunbach und fahren in Richtung Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ellwangen und Crailsheim zurück. Für Pendler von und nach Stuttgart fahren von Samstag, 15., bis Sonntag, 23. März, zwischen Schorndorf und Waiblingen Direktbusse als Ersatz. Auch S2-Züge werden in der Zeit zwischen Schorndorf und Waiblingen durch Busse ersetzt, die an allen S-Bahn-Stationen halten. Während der Hauptverkehrszeit von Montag bis Freitag fahren die Busse morgens und nachmittags im 15-Minuten-Takt, sonst im 30-Minuten-Takt. Zwischen Stuttgart und Waiblingen fahren S2 und S3 im planmäßigen Takt. Infos gibt es auf bahn.de und in der App DB Navigator.