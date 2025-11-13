Weibliches Host-Duo: Michelle Hunziker und Feli moderieren Bambi-Verleihung

Wenn am 13. November in München die goldenen Rehe verteilt werden, steht eines schon jetzt fest: Der Bambi 2025 wird weiblicher und digitaler als je zuvor. Durch den Abend führen zwei Frauen aus zwei Generationen, die sich perfekt ergänzen könnten: Michelle Hunziker (48), eine der beliebtesten TV-Moderatorinnen Europas, und Feli (31), eine der spannendsten Stimmen der jungen Online-Generation. Die Bavaria Studios in München verwandeln sich an diesem Abend in ein funkelndes Medienmekka. Insgesamt 14 goldene Rehe warten darauf, an herausragende Persönlichkeiten überreicht zu werden - von Schauspiel- und Musikstars bis zu Menschen, die durch Engagement und Haltung beeindrucken.

Michelle Hunziker: "Preis steht für Menschlichkeit" Für Michelle Hunziker ist die Bambi-Moderation eine Rückkehr auf die große Bühne. Dort fühlt sie sich seit Jahrzehnten zu Hause. Ob in Italien, der Schweiz oder Deutschland - Hunziker steht wie kaum eine andere für Charme, Witz, Empathie und Professionalität. Zwischen Preisverleihungen, Musik-Acts und bewegenden Laudationen wartet auf sie "eine Konversation der besonderen Art", wie Burda mitteilt. Worum es dabei genau geht, bleibt vorerst geheim.

Feli: Die neue Stimme der digitalen Generation

An Hunzikers Seite steht eine Frau, die für eine neue Art von Medienpräsenz steht: Feli, bekannt als Content Creatorin bei Instagram und TikTok. Die 31-jährige ist als Felicia Hofner in München geboren. Die deutsch-US-amerikanische Videobloggerin und Podcasterin postet seit Jahren ihren Alltag - und das mit riesigem Interesse. Bei Instagram folgen ihr 1,6 Millionen User. Bei TikTok sehen ihr gar 4,4 Millionen zu. Inzwischen betreibt sie mit "felicious" ihre eigene Modemarke. Als Social Host des Abends wird Feli das Geschehen auf den digitalen Kanälen begleiten.

Stars mit Haltung

Auf dem roten Teppich werden sich Glanz und gesellschaftliches Engagement die Hand reichen. Erwartet werden unter anderem Pinar Atalay (46), Sebastian Fitzek (52), Hannah Herzsprung (44), Martina Hill (50), Hannes Jaenicke (64), Alexandra Maria Lara (46), Johannes Oerding (43) und Tijen Onaran (40). Die Stars aus Film und TV stehen für Persönlichkeiten, die gleichzeitig unterhalten und sich sozial engagieren und damit inspirieren. Seit 1948 verleiht Hubert Burda Media den Bambi an Menschen, die mit ihrem Schaffen berühren und Verantwortung übernehmen.

Spannung in drei Kategorien

Während viele Gewinnerinnen und Gewinner bereits feststehen, darunter etwa Heidi Klum (52) oder Michael Bully Herbig (57), bleibt es in drei Kategorien bis zuletzt spannend. In den Sparten Schauspieler National, Schauspielerin National und Kultur dürfen alle Nominierten bis zuletzt hoffen. Die Bambi-Jury entscheidet live am Abend über die Vergabe der drei goldenen Rehe. Auch das Publikum kann mitfiebern und mitvoten. Bei der Abstimmung über den "Musikact des Jahres" treten Kamrad (27), Oimara (35) und Zartmann (30) gegeneinander an. Zuschauerinnen und Zuschauer können noch während der Show abstimmen. Darüber hinaus dürfen sich noch weitere Preisträgerinnen und Preisträger auf die Überreichung ihres Bambis freuen.

Die Live-Übertragung der Preisverleihung ist bei Prime Video verfügbar. Alle Amazon-Kundinnen und -Kunden können ohne Prime-Mitgliedschaft Bambi streamen.