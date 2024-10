Noch immer ist weder der Name noch das Alter oder der Wohnort der Frau bekannt, die am späten Sonntagnachmittag tot im Neckar in Nürtingen entdeckt wurde. Auch zu den Umständen ihres Todes macht die Polizei noch keine Angaben.

Auch zwei Tage nach dem grausigen Fund einer Leiche im Neckar in Nürtingen ist weiter vieles unklar. Bis zum Dienstagnachmittag konnte die Polizei keine weiteren Informationen zu der Identität der Verstorbenen und den Umständen ihres Todes geben.

Passant entdeckt weibliche Leiche

Am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr hatte ein Passant die weibliche Leiche entdeckt, die auf Höhe der Neckarstraße in Nürtingen im Wasser trieb. Die Tote wurde von der Feuerwehr aus dem Fluss geborgen. Da die Verstorbene an einer zentralen Stelle in der Nürtinger Altstadt entdeckt worden war, hatten nicht wenige Passanten die Bergungsaktion mitbekommen.

Polizei schließt Fremdeinwirkung nicht aus

Bislang ist weder der Name der toten Frau noch ihr Alter oder ihr Wohnort bekannt. Auch die Frage, wie sie ums Leben kam, ist weiter ungeklärt. Ebenso ist noch unbekannt, ob ein Suizid oder eine Straftat vorliegt – immerhin hatte die Polizei eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen. Zur Klärung der Todesursache war von der Staatsanwaltschaft Stuttgart eine Obduktion der Leiche angeordnet worden, die nach Angaben aus dem Polizeipräsidium Reutlingen, das auch für den Landkreis Esslingen zuständig ist, am Dienstag stattgefunden hat.