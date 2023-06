Auch in Stuttgart leiden Frauen an Genitalverstümmelung

1 Demonstration gegen eine Menschenrechtsverletzung, von der auch Frauen im Land betroffen sind Foto: imago/epd/Christian Ditsch

Rund 11 000 Frauen und Mädchen sind in Baden-Württemberg von Genitalverstümmelung betroffen. Wie hilft man ihnen? Und warum werden die Verletzungen vor allem bei der Entbindung ein Problem?









Die Frau im Kreißsaal ist kaum zu bändigen. Sie will sich nicht anfassen lassen, schlägt um sich, ruft. Als führe sie einen Kampf an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit. Die Herztöne des Babys werden schwächer. Fixierung. Notkaiserschnitt. Nach der Geburt liegt die Frau in ihrem Zimmer. Apathisch, unbehaust, als liege da nur ein leerer Körper. Das Kind neben sich beachtet sie kaum.