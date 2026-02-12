Weiberfastnacht: Straßenkarneval beginnt bei schlechtem Wetter

Orkane, Schneeregen und Blitzeis - im Laufe der Jahre haben die Karnevalisten schon manchem Wetter getrotzt. Diesmal müssen sie sich lediglich auf Regen einstellen.
Köln/Düsseldorf/Mainz - An diesem Donnerstag um 11.11 Uhr bricht in den Karnevalshochburgen wieder der närrische Frohsinn aus. Mit Weiberfastnacht oder Altweiberdonnerstag beginnt der Straßenkarneval. In vielen Städten - vor allem entlang des Rheins - stürmen Frauen die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht. So nehmen in Düsseldorf die "Möhnen" den Bürgermeister gefangen. In Mainz versammeln sich Närrinnen rund um den Fastnachtsbrunnen.