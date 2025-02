Wehrt sich ein Bekleidungslabel?: Neuer Markenname: Wieder Ärger für Herzogin Meghan

Herzogin Meghan hat ihre Lifestyle-Marke umbenannt. Mit "As Ever" zieht sie aber erneut Kritik auf sich. Es gibt bereits ein Label in New York, das den Namen trägt.

Bei der Wahl des Namens für ihre Lifestyle-Marke scheint Herzogin Meghan (43) kein gutes Händchen zu haben. Ihr Label "As Ever" ist bereits wenige Tage nach der Ankündigung in eine Kontroverse verwickelt. Die Herzogin von Sussex wird in den sozialen Medien dafür kritisiert, dass sie denselben Namen wie eine bereits bestehende Bekleidungsmarke namens "As Ever" verwendet, die in New York und New Jersey ansässig ist.

Am Montag hatte die 43-Jährige auf Instagram ihr neues Unternehmen vorgestellt. Zu den Produkten ihrer Lifestyle-Marke sollen Marmelade oder Honig gehören, Kleidung offenbar nicht. "Einige von euch haben vielleicht schon davon gehört, was ich in der Mache habe", schrieb sie. "Ich bin begeistert, euch As Ever vorzustellen - eine Marke, die ich kreiert und in die ich mein Herz gesteckt habe."

Sie fügte hinzu, dass die Marke "eine Erweiterung dessen ist, was ich schon immer geliebt habe, und dass sie alles, was ich schätze, auf wunderbare Weise miteinander verbindet - Essen, Gartenarbeit, Unterhaltung, achtsames Leben und die Freude am Alltäglichen". Die offizielle Markteinführung ist für das Frühjahr 2025 geplant.

Wehrt sich die Kleidungsmarke aus New York?

Später veröffentlichte die 2017 gegründete Bekleidungsmarke "As Ever NYC" eine Erklärung. "Ich möchte mich bei all den alten Freunden bedanken, die unsere kleine Familienmarke As Ever kennen und lieben, und auch all denjenigen Hallo sagen, die gerade erst von unserer Existenz erfahren haben. In den letzten 36 Stunden gab es eine Menge Unterstützung und Besorgnis über die jüngsten Ereignisse rund um unsere gleichnamige Marke. Wir sind uns dessen bewusst. Wir gehören nicht dazu", schrieb Mitbegründer Mark Kolski auf Instagram.

Kolski erzählte der "Daily Mail" zudem, dass er von Herzogin Meghans neuem Unternehmen erfuhr, nachdem ein Freund ihn kontaktiert hatte. Er lasse sich nun von Fachleuten beraten.

Meghans Marke wurde schon einmal umbenannt

Meghans neu gegründete Lifestyle-Marke sollte zunächst "American Riviera Orchard" heißen. Wie unter anderem die "New York Post" berichtete, gab es angeblich auch mit diesem Namen bereits Probleme.

Die 43-Jährige überraschte dann am 17. Februar mit dem neuen Namen "As Ever" - kurz vor dem Start ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" am 4. März. In einem Video auf ihrer Instagram-Seite sagte sie: "Die Katze ist aus dem Sack. Ich bin schockiert, dass wir das so lange geheim gehalten haben. In zwei Wochen kommt meine Show heraus, worauf ich mich so freue. Und auch mein Geschäft, auf das es, glaube ich, viel Neugierde gegeben hat." Sie habe sich nach dem Zusammenschluss mit Netflix dazu entschieden, einen anderen Namen zu wählen, da "American Riviera Orchard" sie auf Dinge beschränke, die nur in ihrer Gegend hergestellt und angebaut werden. "As Ever" habe sie sich bereits im Jahr 2022 gesichert.

Der Launch des neuen Namens rief bereits Kritik von anderer Seite auf den Plan: Denn das Wappen für "As Ever" gleicht dem der mallorquinischen Gemeinde Porreres. Auf beiden Wappen ist eine Palme zu sehen, zu deren beiden Seiten zwei Vögel schweben. Lokalpolitiker wollen nun rechtliche Schritte erwägen, berichtete die Lokalzeitung "Ara Balears".