Wehrpflicht: Angriff bis zum Kamener Kreuz

Wer über die Wehrpflicht debattiert statt zu handeln, kann ab 2027 nur noch auf Staus hoffen, meint Franz Feyder.
Ein russischer Angriff, witzelte man in den 1980er Jahren in der Bundeswehr, komme nur bis zum Kamener Kreuz: am Rande des Ruhrpotts bliebe er im Stau schon stecken. Galgenhumor – damals wie heute: Ab 2027 könnte der russische Diktator Wladimir Putin das Baltikum angreifen lassen, sind sich Wissenschaftler wie vom Internationalen Institut für strategische Studien in London und zahlreiche Nachrichtendienste einig. In Deutschland diskutieren wir ernsthaft Bedingungen für eine Wehrpflicht?