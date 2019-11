Brand in Bad Cannstatt Feuer bricht in Wohnung aus – Polizei evakuiert Gebäude

Am Mittwochabend bricht in einer Wohnung in Bad Cannstatt aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer aus. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung ist zum Zeitpunkt des Brandes nicht Zuhause.