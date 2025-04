Wehrdienst: Kretschmann: Keine Alternative zur Aufrüstung

1 Winfried Kretschmann sieht keine Alternative zur Aufrüstung in Europa (Archivbild). Foto: www.imago-images.de/IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler

Bei vielen Ostermärschen wird für Abrüstung demonstriert. Wie sich nun Ministerpräsident Kretschmann dazu äußerte und was er vom Wehrdienst hält.











Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht keine vernünftige Alternative zu den Aufrüstungsplänen in Deutschland und Europa. Der Grünen-Politiker sagte im Interview mit ZDFheute.de: „Friedenssehnsucht ist immer gut. Aber jetzt heißt Pazifismus was anderes, nämlich verteidigungsbereit sein, aufrüsten - und zwar so, dass wir andere wirklich abschrecken.“