Wehrdienst-Debatte: Kretschmann für allgemeines Pflichtjahr

1 Der Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigt sich in der Wehrpflicht-Debatte gegenüber Vorschlägen der Bundes-CDU offen. Foto: dpa/Markus Lenhardt

Der Ministerpräsident kann sich grundsätzlich vorstellen, junge Erwachsene zum Dienst an der Gesellschaft verpflichten.











Link kopiert



Winfried Kretschmann (Grüne) spricht sich für ein allgemeines Pflichtjahr aus. Das bei den Grünen sogenannte „republikanische Jahr“ meint einen Dienst an der Gesellschaft, der sowohl bei der Bundeswehr als auch im sozialen Bereich geleistet werden kann. Der Ministerpräsident hält eine Verpflichtung junger Menschen für sinnvoll. „Das erfordert aber eine Verfassungsänderung“, sagt Kretschmann auf der Landespressekonferenz.