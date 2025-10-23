Wehmut bei den Gästen: Jugendherberge am Feldberg schließt - „Der first touch mit dem Berg wird fehlen“

Ganze Generationen von Schülern haben an der Jugendherberge am Feldberg Ski fahren gelernt. Jetzt herrscht beim Personal und bei den letzten Gästen Wehmut.
Um sechs Uhr in der Früh wird auf dem Gang schon herumgegeistert, klopft es an Türen, knarrt der Fußboden. Die Achtklässler der Schubart-Realschule in Geislingen/Steige sind tatsächlich Frühaufsteher. Überhaupt ist in der Jugendherberge am Feldberg gerade eine Menge los. Außer den drei Achten sind noch zwei Grundschulklassen aus Kirchzarten und Lörrach abgestiegen. Gerade checken Fünftklässler aus Titisee-Neustadt ein. Am Wochenende haben sich eine Tanzgruppe, ein Kirchengemeinderat, ein Musikverein und eine Jugendfeuerwehr angekündigt. Dazu kommen Wanderer und Familien. In Norddeutschland sind ja schon Herbstferien.