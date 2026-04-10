Sie hält ihre Fans hautnah auf dem Laufenden: "Let's Dance"-Star Renata Lusin meldet sich via Instagram aus dem Kreißsaal. Ihr zweites Kind könnte heute noch zur Welt kommen.

Renata Lusin (38) hält ihre Follower live über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Die hochschwangere "Let's Dance"-Profitänzerin postet in einer Instagram-Story aktuelle Wasserstandmeldungen. Nachdem sie gestern noch ihre neuen Gartenmöbel vorstellte (und einen Rabattcode raushaute) setzten heute (Freitag, 10. April) die Wehen ein. Ohne Einleitung.

"Oh mein Gott, jede dreieinhalb Minuten ungefähr 30 Sekunden", sagt Renata Lusin in einem Clip, der vor 5 Stunden offenbar im heimischen Badezimmer aufgenommen wurde. Die Tänzerin wollte sich eine Wanne einlassen. Ob sie noch dazu kam, ist unklar. Denn nur zwei Stunden später meldet sich Lusin aus dem Krankenhaus. In einem roten Jogging-Outfit läuft sie einen Gang entlang. Ihr Partner, der ebenfalls durch "Let's Dance" bekannte Valentin Lusin (39) fragt sie, ob sie statt dem Fahrstuhl die Treppen nehmen will. Sie winkt lachend ab.

Renata Lusin lässt Fans Geburtstermin tippen

Renata Lusin schrieb auf das Video, dass sie im Krankenhaus noch ein lustiges Reel drehen wollte. Doch daraus wurde nichts. "Wie schnell die Wehen sich verstärken. Hätte es nicht gedacht", schreibt die Düsseldorferin. Bei der Geburt ihrer ersten Tochter Stella sei dies anders gewesen.

Im nächsten Clip meldet sich Renata Lusin dann aus dem "sehr schönen" Kreißsaal. Dort werde sie erstmal bleiben. Im letzten Abschnitt ihrer Story ruft sie ihre Follower zu einem Tippspiel auf. Wird das Baby heute noch kommen oder nicht.

Das Kind von Renata und Valentin Lusin ist überfällig. War zunächst der 4. April der Geburtstermin, berechneten die Ärzte ihn später neu auf den 7. April.

Ihr erstes Kind, Tochter Stella kam am 21. März 2024 zur Welt. Zuvor hatte Renata Lusin mehrere Fehlgeburten erlitten. "Kann es immer noch nicht realisieren und so richtig entspannen in der Schwangerschaft werde ich mich natürlich, nach drei Schicksalsschlägen, sowieso nicht, aber diese Dankbarkeit, dass es so schnell geklappt hat, ist unfassbar", schrieb sie im vergangenen Oktober, als sie die Schwangerschaft verkündete.