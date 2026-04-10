Sie hält ihre Fans hautnah auf dem Laufenden: "Let's Dance"-Star Renata Lusin meldet sich via Instagram aus dem Kreißsaal. Ihr zweites Kind könnte heute noch zur Welt kommen.
Renata Lusin (38) hält ihre Follower live über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Die hochschwangere "Let's Dance"-Profitänzerin postet in einer Instagram-Story aktuelle Wasserstandmeldungen. Nachdem sie gestern noch ihre neuen Gartenmöbel vorstellte (und einen Rabattcode raushaute) setzten heute (Freitag, 10. April) die Wehen ein. Ohne Einleitung.