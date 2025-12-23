Wegovy: Novo Nordisk bekommt US-Zulassung für Abnehmpille

Das Abnehmmittel Wegovy gibt es bald auch in Tablettenform - zunächst nur in den USA. Aber der Hersteller der beliebten Abnehmspritze bemüht sich auch um eine Zulassung der Pille in Europa.
Bagsværd - Das bisher nur als Spritze erhältliche Abnehmmedikament Wegovy ist in den USA auch in Tablettenform zugelassen worden. Das teilte das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk mit. Demnach habe die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA den Verkauf des Medikaments genehmigt. Novo Nordisk wolle die Wegovy-Pille Anfang Januar auf den US-Markt bringen, hieß es in der Mitteilung.