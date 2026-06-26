Weggefährte von Putin tot: Ehemaliger russischer Vizeregierungschef Iwanow gestorben

Einst galt er als möglicher Nachfolger von Kremlchef Putin: Sergej Iwanow war Geheimdienstler, Minister, Vizeregierungschef und Leiter der Kremladministration. Nun ist der Putin-Vertraute gestorben.
Moskau - In Russland ist mit dem ehemaligen Vizeregierungschef Sergej Iwanow ein langjähriger Weggefährte von Präsident Wladimir Putin gestorben. "Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Sergej Iwanow heute verstorben ist", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturmeldungen zufolge. Putin habe den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen und ein Telegramm übermittelt. Iwanow wurde demnach 73 Jahre alt. Zur Todesursache wurde nichts bekannt.