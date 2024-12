Wegen zitternder Hände: Nach Auftritt in Saturday Night Live: Fans sorgen sich um Tom Hanks

Die beliebte US-Show "Saturday Night Live" war am Wochenende wieder mit vielen prominenten Gästen gespickt. So nahmen an der Weihnachtsausgabe zum Beispiel Melissa McCarthy (54), Paul Rudd (55), Emma Stone (36), Scarlett Johansson (40) und Alec Baldwin (66) teil. Auch Tom Hanks (68) nahm im Studio Platz. Sein Auftritt rief allerdings besorgte Fans auf den Plan.

Die Promis waren gekommen, um ihren Kollegen Martin Short (74) in den legendären "Saturday Night Live"-Five-Timers-Club-aufzunehmen. Dieser Begriff bezeichnet die Stars, die schon mindestens fünfmal die Show moderieren durften. In den sozialen Netzwerken äußerten mehrere Zuschauer die Bemerkung, dass die Hände von Tom Hanks bei seinem Auftritt zitterten, wie auch die "New York Post" berichtete. Es ist nicht das erste Mal, dass der Hollywoodstar damit Besorgnis bei den Fans auslöst. Bereits 2022 fiel er bei der "Elvis"-Premiere in Australien mit zitternden Händen auf.

Tom Hanks ist von Diabetes betroffen

Bekannt ist, dass Tom Hanks an Diabetes Typ 2 leidet. Die Diagnose machte er bereits im Jahr 2013 in der "Late Show with David Letterman" öffentlich. Damals erzählte er dem TV-Publikum: "Ich ging zum Arzt und er sagte: 'Kennen Sie diese hohen Blutzuckerwerte, mit denen Sie seit Ihrem 36. Lebensjahr zu kämpfen haben? Nun, Sie haben Ihren Abschluss gemacht! Sie haben Typ-2-Diabetes, junger Mann.'" In einem späteren Interview mit "Radio Times" betonte Tom Hanks außerdem, er habe viele Jahre zu wenig Selbstfürsorge betrieben: "Ich gehöre zur faulen amerikanischen Generation, die blind durch die Party getanzt ist und nun mit einer Krankheit konfrontiert wird." Er habe viel zu viel gewogen. "Ich war schwer. Sie haben mich in Filmen gesehen, Sie wissen, wie ich aussah. Ich war ein totaler Idiot", so der Schauspielstar weiter.