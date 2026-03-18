Wegen Wolfram Weimer: Mehrere Hundert Menschen protestieren in Leipzig vor Buchmesse-Festakt

Vor dem Festakt zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse protestieren Hunderte Menschen gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Warum ihm Kulturkampf vorgeworfen wird.
Mehrere Hundert Menschen haben in Leipzig gegen die Kulturpolitik des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, protestiert. Sie versammelten sich vor dem Gewandhaus, in dem Weimer am Abend eine Rede beim Festakt zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse halten sollte. Teilnehmer der Kundgebung hielten Schilder hoch, auf denen der Rücktritt Weimers gefordert oder er als „Kulturkampfminister“ bezeichnet wurde.