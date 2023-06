New York City versinkt in gelbem Rauch

13 Kein Guter Zeitpunkt für einen Besuch in New York: Touristen fotografieren die Skyline der in Rauch eingehüllten Mega-Metropole. In unserer Fotostrecke machen wir einen Spaziergang durch eine Stadt im Smog. Foto: AFP/ANGELA WEISS

Rauch von den schweren Waldbränden in Kanada haben zu massiven Luftverschmutzungen an der US-Ostküste geführt und Städte wie New York in apokalyptisch wirkenden Dunst gehüllt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mehr als hundert Millionen Menschen in den USA waren von erhöhten Gesundheitswarnstufen zur Luftqualität betroffen, wie die US-Umweltbehörde EPA der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch mitteilte. In Kanada wurden tausende Menschen vor den Feuern in Sicherheit gebracht.