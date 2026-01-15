Wegen Vorgehen gegen Protestanten: USA verhängt neue Sanktionen gegen iranische Politiker und Unternehmen

Jüngst kündigte Trump Zölle für Länder an, die Geschäfte mit dem Iran machen. Nun verhängt seine Regierung eine weitere Maßnahme, um die iranische Führung unter Druck zu setzen.
Die US-Regierung reagiert auf das brutale Vorgehen gegen Proteste im Iran mit einer neuen Welle von Sanktionen gegen Politiker und Unternehmen. Betroffen ist diesmal unter anderem der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Ali Laridschani. Er sei einer der ersten ranghohen Politiker gewesen, die zu einer gewaltsamen Niederschlagung der Demonstrationen aufgerufen habe, hieß es in der Mitteilung.