Wegen Vorgehen gegen Protestanten: Auswärtiges Amt bestellt Irans Botschafter ein

Wegen des äußerst harten Vorgehens von Regierungskräften gegen Demonstranten im Iran bestellt das Auswärtige Amt den Botschafter des Landes ein. Die Details.
Angesichts des äußerst harten Vorgehens iranischer Regierungskräfte gegen Demonstranten hat das Auswärtige Amt den Botschafter des Landes einbestellt. Die Brutalität des Regimes sei schockierend, teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit. „Wir fordern Iran nachdrücklich auf, die Gewalt gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger zu beenden und ihre Rechte zu achten.“