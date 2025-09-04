Wegen Verbindung zu Jeffrey Epstein: Trump-Vertraute fordert Strafverfolgung von Prinz Andrew

Wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein steht Prinz Andrew seit Jahren in der Kritik. Die US-Abgeordnete und Trump-Vertraute Nancy Mace fragte nun auf X: "Wann also werden wir Prinz Andrew wegen möglicher Verbrechen auf US-Boden belangen?"
Schon seit über einem Jahrzehnt taucht der Name von Prinz Andrew (65), angeblich das Lieblingskind der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), immer wieder im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) auf. Nach einer Sitzung hinter geschlossenen Türen im US-Kongress, in der Opfer von Epstein ihre Geschichten erzählten, schrieb die US-Abgeordnete Nancy Mace (47) nun auf X: "Wann also werden wir Prinz Andrew wegen möglicher Verbrechen auf US-Boden belangen? Das scheint der richtige nächste Schritt zu sein (nachdem wir die Akten freigegeben haben)."