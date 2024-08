Eurocity kollidiert in Bayern mit umgestürztem Baum

1 Blick auf Bahngleise: Wegen eines Unwetters kam es zu einem Unfall mit einem Eurocity (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein Unwetter hat einen Baum auf Gleise nahe dem Chiemsee stürzen lassen. Ein Zug kollidierte damit und blieb liegen. Es kommt zu Zug-Teilausfällen.











Link kopiert



Ein Eurocity ist in Bayern mit einem in den Gleisbereich gestürzten Baum kollidiert und liegengeblieben. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstagabend. Da der EC 117 vom österreichischen Bahnkonzern ÖBB befördert worden sei, lägen zunächst keine Informationen zu den Passagieren vor.