Kida Khodr Ramadan (46) verabschiedet sich vorerst aus der Schauspielerei. Das hat der Star aus "4 Blocks" und vielen weiteren Serien sowie Filmen bei Instagram angekündigt. Er habe in den vergangenen Jahren zu viel gearbeitet und wolle sich nun eine Auszeit nehmen, erklärt Ramadan.

"Viele schöne Momente", aber ...

Er habe "viele schöne Momente, Erfolge und Menschen erleben dürfen", erklärt der Schauspieler. Diese "positiven Erfahrungen" seien zustande gekommen, indem er ununterbrochen an immer wieder neuen Projekten gearbeitet habe. "Dabei habe ich jedoch vergessen, nach links und rechts zu schauen und habe Menschen, Situationen und Gefühle nicht mehr richtig wahrgenommen", teilt Ramadan in seinem Statement mit.

Lesen Sie auch

"Ich bin überarbeitet und habe erkannt, dass ich nicht mehr der Mensch bin, der ich sein möchte. Deshalb nehme ich mir eine Auszeit, um zur Ruhe zu kommen und ehrlich zu reflektieren", schreibt Ramadan. Er will sich demnach dabei unterstützen lassen.

Ramadan möchte "ein gutes Vorbild für meine Kinder und alle anderen sein", wie er weiter erklärt. Der Schauspieler blickt offenbar positiv gestimmt in die Zukunft. Er wolle an sich arbeiten, "um gestärkt zurückzukommen und gemeinsam mit euch positive Dinge zu erschaffen".

Aktuell ist Ramadan in "German Genius" via Warner TV Comedy und beim Streamingdienst Wow zu sehen. Die achtteilige Comedy-Serie ist angelehnt an die britische Serie "Extras" von Komiker und Schauspieler Ricky Gervais (61), der auch in "German Genius" auftaucht.