Wegen Trailer für neue Netflix-Doku: Harry und Meghan sorgen für Aufregung nach Kates rührendem Video

Der Trailer für Harrys und Meghans nächste Netflix-Doku "Polo" ist ausgerechnet an dem Tag erschienen, an dem Prinzessin Kate viele Menschen mit ihrem emotionalen Video gerührt hat. Ob Zufall oder Absicht - der Zeitpunkt sorgt für entsprechende Berichterstattung in britischen Medien.

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) sorgen in Großbritannien mal wieder für Wirbel: Der Teaser für ihr neues Netflix-Projekt ist ausgerechnet wenige Stunden nach dem intimen Video von Prinzessin Kate (42) erschienen.

"Polo", die neue Dokumentarserie über die globale Elite des Sports, wurde am Montag, 9. September in den sozialen Medien von Netflix beworben. Sie wurde von Archewell Productions des Herzogs und der Herzogin von Sussex produziert. Die Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Harrys Bruder Prinz William (42) und dessen Frau Kate ein emotionales Video gepostet hatten, in dem sie das Ende der Chemotherapie der Prinzessin feierten.

Doku-Serie erscheint im Dezember

Es gibt laut "Daily Mail" zwar keine Hinweise darauf, dass die Netflix-Ankündigung im Zusammenhang mit Kates Video geplant wurde - jedoch erscheint der Zeitpunkt unglücklich. In der Netflix-Ankündigung heißt es: "POLO ist eine neue Dokumentarserie, die globale Elitespieler begleitet und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der schnelllebigen Welt des Sports bietet. Von Archewell Productions und Boardwalk Pictures, Premiere diesen Dezember nur auf Netflix."

Das Video von William und Kate wurde in Norfolk gedreht und zeigt das Paar in vertrauten Momenten mit seinen drei Kindern sowie Kates Eltern. Dazu betonte die Prinzessin: "Da der Sommer zu Ende geht, kann ich Ihnen gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, meine Chemotherapie endlich abgeschlossen zu haben. Die letzten neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart. Das Leben, wie Sie es kennen, kann sich in einem Augenblick ändern, und wir mussten einen Weg finden, durch die stürmischen Gewässer und den unbekannten Weg zu navigieren.

Die Krebserkrankung sei für jeden "komplex, beängstigend und unvorhersehbar, besonders für die Menschen, die einem am nächsten stehen". Diese Zeit haben sie und William "vor allem daran erinnert, über die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben nachzudenken und dankbar dafür zu sein, die so viele von uns oft für selbstverständlich halten. Einfach zu lieben und geliebt zu werden".

Zudem kündigte Prinzessin Kate an, in den nächsten Monaten "ein paar weitere öffentliche Verpflichtungen wahrzunehmen". Der Weg zur Heilung und zur vollständigen Genesung sei lang und sie müsse weiterhin "jeden Tag so nehmen, wie er kommt".

Kate musste sich im Januar einer Operation im Bauchraum unterziehen. Danach erhielt sie die Diagnose, die sie Ende März in einer Videobotschaft der Öffentlichkeit mitteilte. Deshalb hatte sich die Prinzessin in diesem Jahr weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und nur wenige Auftritte absolviert.