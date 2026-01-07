Wegen Streit mit Produzenten: George Clooney hatte Angst um Karriere

Nach einem Streit mit einem Produzenten glaubte George Clooney einst, seine Karriere sei vorbei. Doch der Vorfall öffnete ihm überraschend eine neue Tür.
George Clooney (64) hatte Angst, dass seine Karriere vorzeitig enden würde. Im Interview mit dem "W Magazine" verriet er, dass er sich einst gegen einen ausführenden Produzenten gewehrt hatte. "Ich war die dritte oder vierte Geige in einer TV-Show und musste gehen. Ich dachte, das wäre das Ende meiner Karriere", erinnerte sich Clooney zurück. Damals sei er seit zehn Jahren im Schauspielgeschäft tätig gewesen.