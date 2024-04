Streik bei Bus und Bahn in Stuttgart Wie man dem Streik bei den SSB entkommt

Am Donnerstag und Freitag stehen bei den Stuttgarter Straßenbahnen die Züge und Busse still. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik aufgerufen – nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Wer unterwegs sein will, muss planen.